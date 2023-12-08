Правда «Комиссии Минца»

Уникальные интервью участников войны стали доступны историкам Алексей Безугольный, Константин Дроздов Более 70 лет в архиве Института российской истории РАН хранятся уникальные материалы – стенограммы интервью участников сражений Великой Отечественной войны, а также мирных жителей, побывавших в оккупации, и тех, кто трудился в тылу.
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