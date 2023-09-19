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Гризманн после 1:1 с «Лацио»: «У нас есть все, чтобы сотворить что-то великое в ЛЧ. Отлично сыграли в обороне и могли забить еще гол»

Гризманн после 1:1 с «Лацио»: «У нас есть все, чтобы сотворить что-то великое в ЛЧ. Отлично сыграли в обороне и могли забить еще гол»

«Атлетико» и «Лацио» сыграли вничью в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:1). Счет на 95-й минуте сравнял голкипер римлян Иван Проведель.

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