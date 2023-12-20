Ударный БПЛА AQ 400 Scythe – новая надежда киевского режима

Первая партия БПЛА AQ 400. Фото Telegram / "Военный осведомитель"Больше года назад, после первых массированных ударов беспилотниками «Герань-2», киевский режим пообещал создать аналогичное изделие и с его помощью устроить ответные атаки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии