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Назван способ избавить Волочкову от проблем с мужчинами и спиртным: и вот что это

Назван способ избавить Волочкову от проблем с мужчинами и спиртным: и вот что это

В этом году Анастасия Волочкова не сходила с заголовков прессы. Артистка умудрилась поссориться с дочерью накануне ее выпускного, перебрать просекко в эфире шоу Алены Жигаловой, а заодно регулярно комментировала проблемы с законом своих бывших возлюбленных.

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