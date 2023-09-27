Назван способ избавить Волочкову от проблем с мужчинами и спиртным: и вот что это

В этом году Анастасия Волочкова не сходила с заголовков прессы. Артистка умудрилась поссориться с дочерью накануне ее выпускного, перебрать просекко в эфире шоу Алены Жигаловой, а заодно регулярно комментировала проблемы с законом своих бывших возлюбленных.
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