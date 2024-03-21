🚒 В Евпатории потушили пожар в строении Одноэтажное металлическое строение горело на площади 105 квадратных метров.
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🚒 В Евпатории потушили пожар в строении Одноэтажное металлическое строение горело на площади 105 квадратных метров.