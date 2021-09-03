В России ожидается рост пенсий. Безработным добавят 1700 рублей, а работающие получат разовую выплату Анна СероваВо время второго заседания политической партии “Единая Россия” президент заявил о росте пенсий в значении не менее 1,5 инфляции.
В России ожидается рост пенсий. Безработным добавят 1700 рублей, а работающие получат разовую выплату Анна СероваВо время второго заседания политической партии “Единая Россия” президент заявил о росте пенсий в значении не менее 1,5 инфляции.
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