rabotniky

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В России ожидается рост пенсий. Безработным добавят 1700 рублей, а работающие получат разовую выплату

В России ожидается рост пенсий. Безработным добавят 1700 рублей, а работающие получат разовую выплату

В России ожидается рост пенсий. Безработным добавят 1700 рублей, а работающие получат разовую выплату Анна СероваВо время второго заседания политической партии “Единая Россия” президент заявил о росте пенсий в значении не менее 1,5 инфляции.

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