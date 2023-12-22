Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 086 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Stan
    Ха... Надо же, ещё один "здравомыслящий" европидор нашелся?!... ))) Европейцы все такие, лицемерные и продажные твари...Русских вынуждают...
  • Сергей Египко
    ЧМОПосле участия в с...
  • Людмила Медведева
    Старая кошелкаПосле участия в с...

Не хочешь вакцину – заберём ребёнка: Закон в России подменяют угрозами

Не хочешь вакцину – заберём ребёнка: Закон в России подменяют угрозами

В Свердловской области родителям грозят органами опеки за препятствование в вакцинации их детей. В Роспотребнадзоре и Минздраве считают, что родители, отказавшиеся от прививок, подвергают ребёнка опасности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Leonid PlиGin
Органы опёки созданы для разрушения института семьи. Это античеловечно. Я лично готов пойти на преступление (убийство представителя органов опёки) если они, эти представители органов опёки, попытаются проникнуть в моё жилище или изъять ребёнка из моей семьи.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх