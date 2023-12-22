Не хочешь вакцину – заберём ребёнка: Закон в России подменяют угрозами

Leonid PlиGin

Органы опёки созданы для разрушения института семьи. Это античеловечно. Я лично готов пойти на преступление (убийство представителя органов опёки) если они, эти представители органов опёки, попытаются проникнуть в моё жилище или изъять ребёнка из моей семьи.