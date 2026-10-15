В Кунгуре 39-летний ранее судимый местный житель осужден на восемь месяцев принудительных работ за то, что в цветочном павильоне украл у продавщицы электронную сигарету и кошелек с семью тысячами рублей.
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