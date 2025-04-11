Овечкина растерзали российские либералы. Некоторые пытались притворяться типа «объективными», а другие сразу честно сказали, что всё дело в том, что Овечкин поддерживает Путина.
«Не люблю Овечкина» – мировой рекорд возмутил очередного выходца с «Матч ТВ»
Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Овечкин давно не россиянин... И чего так истерят про гастарбайтера из России: непонятно. У Путина и Меркель "другом" была...
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17 час.
александр лаптанович
Болтуны!!!Овечкин для престижа России сделал больше многих!
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17 час.
АС
Александр Сысоев
Начать надо с Канделаки, под ее "мудрым" руководством пестуются всякие безграмотные либероидные недоумки вроде Шмурнова, то есть предатели страны.
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5 час.
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