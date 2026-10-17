«Факел» после смены тренера наконец-то кого-то обыграл, пусть пока и в Кубке. А кто «висит» на карточке в преддверии матча ЦСКА — «Спартак»? За один тур после возвращения Альфа-Банк РПЛ наверху стало ещё теснее: пятёрку лидеров разделяют всего два очка.