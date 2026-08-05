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Смоленск 2.0

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Губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал о планах по развитию волонтёрства в регионе

Губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал о планах по развитию волонтёрства в регионе

Губернатор: «Наша задача – сделать волонтёрское движение более активным и открытым» На очередном заседании правительства Смоленской области, которое прошло под председательством губернатора Василия Анохина, подвели итоги и определили основные задачи по развитию волонтёрства.

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