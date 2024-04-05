США точечно работают с иностранными банками, обслуживающими российский бизнес

Власти США точечно работают с теми банками Турции, Китая, ОАЭ, Катара и стран СНГ, которые работают с российскими контрагентами, персонально предупреждают менеджмент финорганизаций о возможных рисках такого взаимодействия, рассказали «Ведомостям» источники в крупной сырьевой компании, российском банке, а также собеседники, близкие к теме расчетов в рамках БРИКС и знакомые с проблематикой.