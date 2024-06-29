Что означает для губернатора Шумкова выдвижение на выборы от ЕР

Представители партии «Единая Россия» в Курганской области на региональной конференции одобрили кандидатуру губернатора Курганской области Вадима Шумкова в качестве человека, который будет представлять партию на выборах главы региона.
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