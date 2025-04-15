В честь Великой Победы: Вечный огонь одновременно зажегся в двух регионах Центральной России

КОСТРОМА, 15 апреля, ФедералПресс. В городе Галич Костромской области зажгли Вечный огонь на мемориале «Слава воинам-победителям»! Это новая точка на карте Всероссийской акции «Храним огонь Победы» ПАО «Газпром», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.