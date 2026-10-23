Чем Москва может помочь Тегерану после визита Лаврова, рассказывает RTVI политолог Фархад ИбрагимовСостоявшийся в понедельник визит Сергея Лаврова в Тегеран показал, что, несмотря на военный кризис и санкционное давление, Иран сохраняет связь с сильными мира сего.