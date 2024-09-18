В ходе рейдов по рынкам Красноярска были задержаны 520 мигрантов. 417 иностранных граждан и 103 российских.
89% "новых" россиян не состояли на воинском учёте
Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Саудиты озабочены государственной безопасностью.. А МЫ-"ДРУЖБОЙ НАРОДОВ" ?????
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2 час.
Gennady Sokolovsky
И насколько эта цифра снизилась??????????????? НИ НА СКОЛЬКО.
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1 час.
Gennady Sokolovsky
Видать, не знаешь ты Восток, ни разу. Они и с лопатами попрут, толпой, и поХ, что 70% ляжет от пули. Фанатизм религиозный - слышал такое????????????? По приказу имама или "смотрящего от имама" действия на "раз-два".
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1 час.
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