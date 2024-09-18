89% "новых" россиян не состояли на воинском учёте

И насколько эта цифра снизилась??????????????? НИ НА СКОЛЬКО.

Gennady Sokolovsky

Видать, не знаешь ты Восток, ни разу. Они и с лопатами попрут, толпой, и поХ, что 70% ляжет от пули. Фанатизм религиозный - слышал такое????????????? По приказу имама или "смотрящего от имама" действия на "раз-два".