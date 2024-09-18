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  • rubin1976
    Полагаю, там не было взрывчатки. Слишком похоже на взрывы первых смартфонов. Думаю,  вредоносное ПО перегружает блоки...РФ считает происх...
  • Sergiy Che
    Если к такому "социализму" который был в Совке - то ну его нах! Если к такому, как в Швеции или Дании, то конечно!))СВО как противост...
  • Сергей Еркаев
    Всё верно, но этим не понять , они даже фамилию и имя свои по английски пишут... идейные соратники нацистского карате...Подбитых "кошечек...

89% "новых" россиян не состояли на воинском учёте

89% "новых" россиян не состояли на воинском учёте

В ходе рейдов по рынкам Красноярска были задержаны 520 мигрантов. 417 иностранных граждан и 103 российских.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Саудиты озабочены государственной безопасностью.. А МЫ-&quot;ДРУЖБОЙ НАРОДОВ&quot; ?????
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2 час.
Gennady Sokolovsky
И насколько эта цифра снизилась??????????????? НИ НА СКОЛЬКО.
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1 час.
Gennady Sokolovsky
Видать, не знаешь ты Восток, ни разу. Они и с лопатами попрут, толпой, и поХ, что 70% ляжет от пули. Фанатизм религиозный - слышал такое????????????? По приказу имама или &quot;смотрящего от имама&quot; действия на &quot;раз-два&quot;.
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1 час.

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