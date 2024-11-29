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Русская весна

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Путин заявил об открытости русского мира ко всем культурам

Путин заявил об открытости русского мира ко всем культурам

Мировоззренческая основа русского мира с его открытостью и уважением ко всем культурам и цивилизациям находит широкий отклик на планете, заявил президент России Владимир Путин в приветственном слове к участникам Всемирного русского народного собора (ВРНС), его текст зачитал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

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