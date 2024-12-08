Путин на переговорах: Пять ключевых пунктов, которые Америка должна учесть Ирэн ОрлонскаяВ условиях быстро меняющегося мирового порядка и нарастающей геополитической напряженности, тема переговоров между Россией и США вновь становится актуальной.
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