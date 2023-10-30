Стало известно примерное число погибших при наступлении ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 4 июня потеряли свыше 90 тысяч убитых и раненых. Глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил, что не смотря на значительные потери ВСУ так и не достигли поставленных целей.
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