Michigan Senate Candidate El-Sayed Apologizes For Comments After Synagogue Attack Authored by Jacki Thrapp via The Epoch Times, Progressive Abdul El-Sayed, the Democratic nominee for U.
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