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"Чушь собачья": Владимир Путин однозначно ответил на вопрос о мобилизации в России

"Чушь собачья": Владимир Путин однозначно ответил на вопрос о мобилизации в России

Президент России Владимир Путин назвал чушью собачьей и информационной атакой на Россию слухи о якобы готовящейся мобилизации.

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