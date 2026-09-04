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Безлимитный спутниковый интернет Starlink на максимальной скорости — всего за $65. SpaceXAI раздает 50-процентные скидки на Starlink рядом со своими дата-центрами

Безлимитный спутниковый интернет Starlink на максимальной скорости — всего за $65. SpaceXAI раздает 50-процентные скидки на Starlink рядом со своими дата-центрами

А еще пользователи могут бесплатно получить «тарелку» Starlink V5 SpaceXAI предложила жителям Мемфиса в Теннесси и соседнего Саутхейвена в Миссисипи 50-процентную скидку на домашний спутниковый интернет Starlink.

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