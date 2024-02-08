Фигуристка Камила Валиева, только что оправившаяся от шока, вызванного дисквалификацией по решению CAS, столкнулась с новой неприятностью.
СМИ: Камилу Валиеву убрали из всех ледовых шоу Татьяны Навки
Комментарии
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Николай иванов
Навка переобувается по ситуации,это явно видно,что она не поддерживает Россию,одни деньги на уме да пиар!!!
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6 час.
ИИ
Иван Иванов
У нас говно а не законы. Какие депутаты такие законы. Какой козёл придумал приравнять спорт соревнования и постановочные красивые артистические представления независимо от финансирования?
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4 час.
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