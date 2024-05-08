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Версия: Мигранты как движущая сила будущего бунта в России

Версия: Мигранты как движущая сила будущего бунта в России

Эксперт: «на мигрантах хотят устроить новую революцию в стране» Политолог и член общественной палаты Армен Гаспарян рассказал о том, что в России происходит в миграционной политике.

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Комментарии
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ВТ
Вячеслав Тарасов
Дело дойдёт до СВО, но уже в России.
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17 час.
Сергей Роднов
Никакого СВО мигранты в России не учинят, Ребята вернутся с Украины с победой и покажут им свое место.
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17 час.
Natalija Osminina
Если как некоторые считают, что СВО пойдет по всей Украине, то мигранты отреагируют НАМНОГО  раньше, чем СВО достигет границ Польши.
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17 час.

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