Новый агрессивный штамм гриппа может прийти в Россию через два года — прогноз академика РАН

Новый агрессивный штамм гриппа может прийти в Россию через два года — прогноз академика РАНАкадемик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сделал прогноз, который касается каждого жителя страны.
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