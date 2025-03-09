Юные инспекторы движения побывали на экскурсии в Северном морском музее

Около ста участников регионального этапа конкурса «Безопасное колесо», приехавших в областной центр со всего региона, благодаря инициативе члена Общественного совета при УМВД России по Архангельской области Евгения Тенетова побывали в Северном морском музее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии