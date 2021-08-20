Парламентская газета

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Иностранные страховщики ответят за навязывание услуг клиентам

Иностранные страховщики ответят за навязывание услуг клиентам

Иностранные страховые компании и их сотрудников, работающих на территории России, оштрафуют на сумму до 300 тысяч рублей за отказ от заключения публичного договора и за навязывание клиентам дополнительных услуг так же, как и российских страховщиков.

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