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71-летний водитель «Рено» разбился на трассе под Мценском

71-летний водитель «Рено» разбился на трассе под Мценском

Трагедия произошла 14 сентября в районе полудня на автодороге «Болхов-Мценск-Новосиль». 71-летний водитель «Рено Логан» не справился с управлением транспортного средства.

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