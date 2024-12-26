Бывший президент Украины выступил против выборов в стране.Пётр Порошенко, экс-глава Украины, заявил, что его стране сейчас совершенно не нужны президентские выборы.
Порошенко против выборов президента: "Можем потерять Украину"
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Парясь ещё не понял, что они уже просрали свою Украину, Зе всё что мог уже распродал. Украины в прежних границах уже ни когда не будет! Сейчас все кто помогает оружием предьявят счета к оплате и начнут отжимать территории, только и всего! Местным олишархам ни чего не оставят, всё забирут. А защищать няньку не кому и не чем. Как то вот так.
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