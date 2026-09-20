Украинский эксперт: при успешном развёртывании «Рассвет» создаст проблемы

Украинский военный эксперт Сергей Бескрестнов, известный под позывным Флэш, заявил, что российская спутниковая система «Рассвет» при успешном развёртывании может создать серьёзные трудности для Украины.
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