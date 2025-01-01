WP: суд в США отказался заменить наказание организаторам терактов 11 сентября

Global Look Press/Hubert Boesl/dpa Военный апелляционный суд США отказал главе Пентагона Ллойду Остину в оспаривании замены смертной казни на пожизненное заключение для организаторов терактов 11 сентября, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источник.
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