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3 причины, почему цыгане не служат в российской армии

3 причины, почему цыгане не служат в российской армии

Цыган нельзя назвать мирным народом. Хорошо известно, что они любят поскандалить и даже не прочь подраться.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Не служат в армии, потому-что умеют дать денег и на это все закрывают глаза.
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10 час.
Н
НС
этот народ давно пора перевоспитать. Заставить жить как все другие народы  - по законам нашего государства и общества. Почему-то все привыкли, что цыганам всё сходит с рук.
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2 час.

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