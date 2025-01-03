3 причины, почему цыгане не служат в российской армии

Не служат в армии, потому-что умеют дать денег и на это все закрывают глаза.

Н

НС

этот народ давно пора перевоспитать. Заставить жить как все другие народы - по законам нашего государства и общества. Почему-то все привыкли, что цыганам всё сходит с рук.