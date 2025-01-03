Цыган нельзя назвать мирным народом. Хорошо известно, что они любят поскандалить и даже не прочь подраться.
3 причины, почему цыгане не служат в российской армии
Комментарии
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Игорь Васиков
Не служат в армии, потому-что умеют дать денег и на это все закрывают глаза.
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10 час.
Н
НС
этот народ давно пора перевоспитать. Заставить жить как все другие народы - по законам нашего государства и общества. Почему-то все привыкли, что цыганам всё сходит с рук.
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2 час.
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