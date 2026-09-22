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Выбираем сварочный инвертор для дома — на какие характеристики смотреть в 2026 году

Выбираем сварочный инвертор для дома — на какие характеристики смотреть в 2026 году

В 2026 году сварочный инвертор уже давно перестал быть инструментом только для профессионалов — сегодня его всё чаще выбирают для домашнего использования, дачи и гаража.

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