В Германии назвали разговор офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост «вероятно, подлинным»

После появления в СМИ и соцсетях расшифровки записи разговора офицеров бундесвера о возможной атаке на Крымский мост с использованием дальнобойных крылатых ракет Taurus, военная контрразведка ФРГ начала расследование утечки беседы и «приняла все необходимые меры».
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