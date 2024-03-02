В Германии назвали разговор офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост «вероятно, подлинным»

После появления в СМИ и соцсетях расшифровки записи разговора офицеров бундесвера о возможной атаке на Крымский мост с использованием дальнобойных крылатых ракет Taurus, военная контрразведка ФРГ начала расследование утечки беседы и «приняла все необходимые меры».