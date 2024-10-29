Новый индустриальный парк «Пущино» создадут в Подмосковье в 2026 году

Еще один индустриальный парк создадут в Подмосковье к 2026 году. Промышленную площадку построят на территории городского округа Серпухов, для этого инвестору предоставили более 53 гектаров земли на льготных условиях.
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