Россиянам объяснили, почему рост первоначального взноса по ипотеке - это прекрасно

В Госдуме считают, что ближе к лету 2024 года жилье подешевеет на 15-20%, а может даже и на 30% Поднятие до 30% минимального первоначального взноса по льготной ипотеке окажет благотворное влияние на рынок жилья.
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