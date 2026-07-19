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Супертеплица и наношкола. Чем удивил Алтайский край главу Минсельхоза страны Оксану Лут

Супертеплица и наношкола. Чем удивил Алтайский край главу Минсельхоза страны Оксану Лут

Глава российского Минсельхоза 16 и 17 июля побывала на нескольких предприятиях региона Развитие агропромышленного комплекса и социальной инфраструктуры оценила в Алтайском крае министр сельского хозяйства страны Оксана Лут.

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