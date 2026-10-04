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Газета.ру

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В Казани неизвестный напал на собаку во дворе жилого дома

В Казани неизвестный напал на собаку во дворе жилого дома

В Казани неизвестный жестоко избил собаку, сообщают местные Telegram-каналы.По данным «ВТП», нападение произошло утром 3 октября по адресу улица Братьев Касимовых, 35.

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