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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Юве» в ярости из-за проблем с арендой Коло-Муани и назвал «ПСЖ» «дилетантами» (L’Equipe)

Ранее выяснилось, что переход форварда затягивается из-за того, что «ПСЖ» исчерпал лимит аренд. И теперь парижанам придется либо прервать аренду кого-то из шести футболистов или оформить полноценный трансфер.

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