Песни, блины и сказочные герои: необычные факты с избирательных участков Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Вечером пятницы, 15 марта, координатор Карты ассоциации независимого общественного мониторинга Ольга Лихачёва рассказала журналистам о том, какие сообщения поступили в первый день голосования на выборах президента России в Удмуртии.