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Песни, блины и сказочные герои: необычные факты с избирательных участков Удмуртии

Песни, блины и сказочные герои: необычные факты с избирательных участков Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Вечером пятницы, 15 марта, координатор Карты ассоциации независимого общественного мониторинга Ольга Лихачёва рассказала журналистам о том, какие сообщения поступили в первый день голосования на выборах президента России в Удмуртии.

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