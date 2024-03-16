Песни, блины и сказочные герои: необычные факты с избирательных участков Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Вечером пятницы, 15 марта, координатор Карты ассоциации независимого общественного мониторинга Ольга Лихачёва рассказала журналистам о том, какие сообщения поступили в первый день голосования на выборах президента России в Удмуртии.
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