Главред Ura.ru Козлова заявила, что редактору Аллаярову не дали взять вещи в СИЗО

ЮЖ

Юрий Жуков

Был такой роман фантастический хамский про "круговорот дерьма в природе". Плчему фантастический, когда биология вездесуща с химическими процессами? Потому, что еврей-писатель решил сделать смешного героя из русского солдата. Нет бы расширить тему анекдота из двух слов еврей-колхозник, который живет счастливо в кибуце, где всё общее: жены, дети, чашки, ложки. Есть еще более короткий анекдот, мировой рекордсмен-коммунизм.