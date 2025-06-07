Главный редактор Ura.ru Диана Козлова заявила "Газете.Ru", что к арестованному редактору издания Денису Аллаярову не допустили адвокатов и не дали возможности передать вещи в СИЗО.
Главред Ura.ru Козлова заявила, что редактору Аллаярову не дали взять вещи в СИЗО
Комментарии
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ЮЖ
Юрий Жуков
Был такой роман фантастический хамский про "круговорот дерьма в природе". Плчему фантастический, когда биология вездесуща с химическими процессами? Потому, что еврей-писатель решил сделать смешного героя из русского солдата. Нет бы расширить тему анекдота из двух слов еврей-колхозник, который живет счастливо в кибуце, где всё общее: жены, дети, чашки, ложки. Есть еще более короткий анекдот, мировой рекордсмен-коммунизм.
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