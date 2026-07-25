СК России разоблачил схему вовлечения подростков в теракты

Виталий Саксин из СК России рассказал о схеме мошенников, вовлекающих подростков в теракты. В ноябре 2025 года школьник из Московской области через мессенджер передал координаты ТЦ, став жертвой обмана, после чего получил угрозы совершить поджоги.
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