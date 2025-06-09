Суды окончательно обязали омский «Кедр» вернуть городу участок в парке, который отдали под теннисные корты.
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Суды окончательно обязали омский «Кедр» вернуть городу участок в парке, который отдали под теннисные корты.