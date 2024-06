Не надо изобретать новую идентичность – она у русских уже есть

Chodzi głównie o pozytywne, ponadczasowe wartości, uniwersalne dla wszystkich religii... 💓💓Żadna religia nie może być umniejszana ani wywyższana. ... Nowy system wartości dla całej ludzkości musi opierać się na takich UNIWERSALNYCH wartościach. Kiedy taki system zostanie stworzony, populacja będzie w jakiś sposób bliżej siebie, bez konfliktów religijnych i ideologicznych... Wszystkie drogi prowadzą do Boga... Musimy pamiętać, że religie zostały stworzone przez ludzi... Bóg, Stwórca Wszechświata, nie stworzył żadnych religii... Ludzie muszą prędzej czy później dostosować się do WSZECHMOGĄCYCH praw Wszechświata. 💓💓💯💯💓💓

HB

Halszka Brzozowska

Religie zostały stworzone przez ludzi a to ludzie muszą dostosować się do UNIWERSALNYCH praw Wszechświata, zamiast próbować dopasować wszechświat do swych wyobrażeń