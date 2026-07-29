Армянский посол в США публично отрекся от Арцаха и диаспоры

Только 3 млн армян, проживающих в «международно- признанных границах», являются настоящими. Об этом посол Армении в США Нарек Мкртчян заявил в американском Институте Хадсона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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