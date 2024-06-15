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У штаб-квартиры МОК в Швейцарии проходит акция против участия Израиля в Олимпиаде

О бессрочной акции против участия сборной Израиля в Играх в Париже у штаб-квартиры Международного олимпийского комитета (МОК) в швейцарской Лозанне рассказал президент Европейского мусульманского форума Абдул-Вахед Ниязов.

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