ИА Новороссия Анастасия Кулешова. Фото: Sergey Elagin/Business Online Большой спорт России требует серьезных реформ.
Государству предложили не вкладываться в тщеславие спортсменов. Поводом стало видео из отеля
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВН
Валерий Николаевич
Этих спортсменов поддерживает САМ! Даже разрешает выступать им в нейтральном статусе и всех награждает медалями и машинами. Так что любите их хоть через не могу!
Ответить
5 час.
Борис Викторович
Как мы болели и переживали в советское время за наших спортсменов: хоккеистов, фигуристов, лыжников, гимнастов, пловцов и всех других. Потому- что эти спортсмены - герои защищали честь страны и показывали величайшие достижения в своих видах спорта. Прошло много десятков лет. Сейчас я практически не смотрю спортивных соревнований. Не интересно. Душа у наших спортсменов оказалась с душком. Особенно это видно по тем из них, которые протирают штаны в думе. Уж как я восхищался борцом Карелиным, но и он сидит там от "единой России" и принимает антинародные законы. А те кто выступает на различных соревнованиях озабочены только своими материальными благами. И если их что-то не устраивает, они с легкостью меняют гражданство. Так чего я буду за них болеть если им наплевать на всех нас, на нашу страну и считают что весь мир должен крутиться вокруг их пупка. Да пошли они мелким шагом.....
Ответить
4 час.
Надежда
А в париж спать на картонных коробках побежала бы, мерзавка, однозначно, только пятки бы сверкали!(😡
Ответить
3 час.
Свежие комментарии