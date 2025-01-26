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Государству предложили не вкладываться в тщеславие спортсменов. Поводом стало видео из отеля

Государству предложили не вкладываться в тщеславие спортсменов. Поводом стало видео из отеля

ИА Новороссия Анастасия Кулешова. Фото: Sergey Elagin/Business Online Большой спорт России требует серьезных реформ.

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Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
Этих спортсменов поддерживает САМ! Даже разрешает выступать им в нейтральном статусе и всех награждает медалями и машинами. Так что любите их хоть через не могу!
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5 час.
Борис Викторович
Как мы болели и переживали в советское время за наших спортсменов: хоккеистов, фигуристов, лыжников, гимнастов, пловцов и всех других. Потому- что эти спортсмены - герои защищали честь страны и показывали величайшие достижения в своих видах спорта.  Прошло много десятков лет. Сейчас я практически не смотрю спортивных соревнований. Не интересно. Душа у наших спортсменов оказалась с душком. Особенно это видно по тем из них, которые протирают штаны в думе. Уж как я восхищался борцом Карелиным, но и он сидит там от &quot;единой России&quot; и принимает антинародные законы. А те кто выступает на различных соревнованиях озабочены только своими материальными благами. И если их что-то не устраивает, они с легкостью меняют гражданство. Так чего я буду за них болеть если им наплевать на всех нас, на нашу страну и считают что весь мир должен крутиться вокруг их пупка. Да пошли они мелким шагом.....
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4 час.
Надежда
А в париж спать на картонных коробках побежала бы, мерзавка, однозначно, только пятки бы сверкали!(😡
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3 час.

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