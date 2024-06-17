Должна поддерживать отношения с родственниками? Женская обязанность, от которой многие отказались

Ожидать помощи от родственников в трудный период жизни глупо. Люди любят праздники, они приходят когда сытно, весело, достаток. А болеешь и на столе пусто - так никто и не придет. Утверждать обратное - это не знать людей совсем. Так что можно СМЕЛО ничего совсем не поддерживать и не стараться угодить, это бесполезно. И сотни раз проверено. Можете убедиться в этом - просто НИЧЕГО не поставьте на стол. Результат придет быстро.

Наталия Тимофеева

Вы сами то трудитесь для сохранения родственных отношений? Большой вопрос. Вы обвиняете современных невесток и детей в эгоистичности, в нежелании общаться с родственниками, не понимая, что последние (особенно свекрови) тоже бывают нисколько не лучше, ибо сами своими поступками порождают неуважение к себе. Потому какие старшие, такие и младшие. Вы не хотите видеть дальше своего носа, раз не понимаете, что родня родне рознь. Одни родственники всегда и во всем помогают и поддерживают, а другие (независимо от их возраста и степени родства) наоборот бросают в трудную минуту, тем самым разрушая родственные отношения. В жизни не все так однозначно как вам кажется. Родственные отношения должны основываться на взаимных любви, уважении, помощи и поддержке, а не на деспотизме и самодурстве, иначе никакие семейные ценности, праздники и традиции не помогут.