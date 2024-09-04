Песков рассказал про выступление Путина на ВЭФ

Эта речь будет «содержательной» Кремль ожидает содержательного выступления президента Владимира Путина и плодотворных дискуссий на пленарном заседании ВЭФ, рассказал с журналистами пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
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