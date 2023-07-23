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Навстречу Африке

Навстречу Африке

В четверг в Санкт-Петербурге стартует II Форум «Россия — Африка». Ожидается прибытие глав многих государств континента, реальные подвижки в формировании общей повестки экономического и гуманитарного сотрудничества России со странами континента.

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